Первая в России остановка с мини-аттракционом смеха появилась в Архангельске
вчера 18:40
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Сегодня в столице Поморья в рамках модернизации остановочных комплексов кривыми зеркалами был оборудован павильон у кинотеатра «Мир». Проект реализован агентством наружной рекламы «Факел» и является своего рода уникальным в России.
Бесплатный аналог комнаты смеха впервые появился на остановке общественного транспорта. Проект, который архангельские рекламщики продвигают под девизом «Смех без остановки», призван поднять настроение пассажирам, ожидающим автобуса.
По словам руководителя компании «Факел» Сергея Долгобородова, Архангельск стал своего рода новатором в данном направлении. Проект реализован совместно с мастерской зеркал «Килса» и является пилотным. Если идея понравится, то кривые зеркала появятся и на других остановочных павильонах, принадлежащих организации.
«Полагаю, еще нигде в России нет павильонов ожидания транспорта, оборудованных подобными мини-аттракционами. Хочется надеяться, что горожане будут бережно относиться к нововведению», сказал Сергей Долгобородов.
К слову, АНР «Факел» и без того выделяется на общем фоне компаний, работающих на рынке наружной рекламы Архангельска. Они первыми в городе начали внедрять новые формы «рекламы с пользой»
. Остановки, скамейки, велопарковки, размещенные на центральных улицах, это тоже их рук дело.
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