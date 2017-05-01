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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Первомайская колонна «За достойную работу, зарплату, жизнь!» прошла по Архангельску

В праздничном шествии приняли участие тысячи архангелогородцев. С транспарантами они прошли по Троицкому проспекту от кинотеатра «Мир» до площади Профсоюзов.

В праздничных колоннах можно было увидеть коллективы крупнейших предприятий и компаний, учреждений образования, силовых ведомств и структур, профсоюзных организаций, общественных советов и жителей города.

Погода сегодня, несмотря на пасмурные прогнозы синоптиков, порадовала архангелогородцев теплым майским солнышком. В дневные часы в регионе потеплеет до +11 градусов, однако местами возможен дождь.

В связи с движением колонны демонсртантов участок Троицкого проспекта и часть прилегающих к нему улиц была перекрыта.

Так, с 9 до 12 часов закрыты для движения всех видов транспорта пр. Троицкий от ул. Карла Маркса до ул. Иоанна Кронштадтского и Набережная Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург.

  
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просмотров: 217
дата: 01.05.17 | 11:28
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
А "профсоюз свидетелей...") и "нестяжателей"? Вот так всегда, опять никакого единства.
01.05.17
12:02
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