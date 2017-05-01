В праздничных колоннах можно было увидеть коллективы крупнейших предприятий и компаний, учреждений образования, силовых ведомств и структур, профсоюзных организаций, общественных советов и жителей города.
Погода сегодня, несмотря на пасмурные прогнозы синоптиков, порадовала архангелогородцев теплым майским солнышком. В дневные часы в регионе потеплеет до +11 градусов, однако местами возможен дождь.
В связи с движением колонны демонсртантов участок Троицкого проспекта и часть прилегающих к нему улиц была перекрыта.
Так, с 9 до 12 часов закрыты для движения всех видов транспорта пр. Троицкий от ул. Карла Маркса до ул. Иоанна Кронштадтского и Набережная Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург.
12:02