В праздничном шествии приняли участие тысячи архангелогородцев. С транспарантами они прошли по Троицкому проспекту от кинотеатра «Мир» до площади Профсоюзов.

В праздничных колоннах можно было увидеть коллективы крупнейших предприятий и компаний, учреждений образования, силовых ведомств и структур, профсоюзных организаций, общественных советов и жителей города.



Погода сегодня, несмотря на пасмурные прогнозы синоптиков, порадовала архангелогородцев теплым майским солнышком. В дневные часы в регионе потеплеет до +11 градусов, однако местами возможен дождь.



В связи с движением колонны демонсртантов участок Троицкого проспекта и часть прилегающих к нему улиц была перекрыта.

Так, с 9 до 12 часов закрыты для движения всех видов транспорта пр. Троицкий от ул. Карла Маркса до ул. Иоанна Кронштадтского и Набережная Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург.