Первые посетители «Музея арктического здоровья» протестировали новые экспонаты

Для журналистов продемонстрировали новинки оборудования и провели один из базовых курсов по оказанию первой помощи – «Помощь пострадавшему при потере сознания».Такие курсы и итоговые тренинги после них будут проходить регулярно и на страницах РОО «АОПЗ» и «Музея арктического здоровья» в социальных сетях уже идет набор групп на декабрь и январь, куда могут записаться и взрослые жители города, подростки с 12 лет и молодежь.Среди перспективных планов на период после официального открытия музея – организация городских, областных и межрегиональных соревнований между командами образовательных организаций (школьники, юношество, молодежь), между корпоративными командами, а также в планах сделать и соревнования для семей. В целях популяризации вопросов медицинской профилактики есть идея организовать интерактивные программы наподобие проектов «Физика невозможного», «Арт-наука» или «Шоу профессора Николя», где молодые медики будут рассказывать и показывать на примере опытов о пользе или вреде для здоровья тех или иных веществ. Такие программы будут рассчитаны и на самых маленьких участников от 5-6 лет.На реализацию проекта «Музей арктического здоровья» из Фонда президентских грантов получен 1 миллион 130 тысяч рублей. В конце лета - начале осени стартовал первый этап по разработке образовательного блока проекта и подготовке инструкторского корпуса. Сейчас в музей пришла первая партия оборудования (тренажеры по оказанию первой помощи) и экспонатов. По графику реализации проекта, который на строгом контроле как со стороны Фонда, так и руководства региона, в декабре завершается подготовка инструкторов. А уже в начале 2018 года стартуют выездные курсы и тренинги по оказанию первой помощи в образовательных организациях региона, а также начнут работу экскурсионные программы на базе Симуцляционного центра СГМУ.