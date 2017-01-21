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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Первых в этом году «черных лесорубов» поймали с поличным на юге Поморья

Во время совместного рейда лесные инспекторы Вельского подразделения управления лесничествами регионального минприроды и ЛПК и сотрудники полиции выявили первую в этом году незаконную рубку леса.
«Чёрные лесорубы» орудовали на территории Вельского лесничества. Общий объём незаконно заготовленной древесины ели и сосны составил более 30 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 400 тыс. рублей.
 
На месте рубки лесничие и полицейские изъяли автомобиль «Урал», частично гружённый древесиной.
 
— Использование нарушителями тяжёлой грузовой техники говорит о том, что их планы по незаконной заготовке леса были довольно внушительными, – отметил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин. – Благодаря совместной работе лесных инспекторов и полиции преступный замысел не был осуществлен в полной мере.
 
Министр поставил задачу лесным инспекторам региона не только продолжить, но и усилить межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами.
 
По факту выявленного нарушения полицейские проводят расследование. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере».
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автор: dvinalander
просмотров: 188
дата: 21.01.17 | 20:41
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