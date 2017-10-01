Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков

Первый в истории областного центра фестиваль фейерверков состоялся на площади Мира. Он прошел в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов.

На фестивале фейерверков выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска. Предваряли огненное действо выступление музыкального коллектива «BeHappy» и файер-шоу от коллектива «Змей Радуга».



Главным событием вечера стала презентация арт-объекта «Птица счастья» – визитной карточки Поморья на фестивале в Сочи. Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома молодежи.



Новый арт-объект представлял из себя большой шкаф, который гости праздника могли наполнить своими книгами, фотографиями, сувенирами и другими вещами.



Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в молодёжном флешмобе, на котором в небо были запущены светящиеся шары.