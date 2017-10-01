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Общество | Главные новости

Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков

сегодня 20:40
17 0
Первый в истории областного центра фестиваль фейерверков состоялся на площади Мира. Он прошел в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов.
 
 
 
 
 
 
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На фестивале фейерверков выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска. Предваряли огненное действо выступление музыкального коллектива «BeHappy» и файер-шоу от коллектива «Змей Радуга».

Главным событием вечера стала презентация арт-объекта «Птица счастья» – визитной карточки Поморья на фестивале в Сочи. Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома молодежи.

Новый арт-объект представлял из себя большой шкаф, который гости праздника могли наполнить своими книгами, фотографиями, сувенирами и другими вещами.

Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в молодёжном флешмобе, на котором в небо были запущены светящиеся шары.

Фестиваль фейерверков стал по-настоящему семейным праздником, устроенным для архангелогородцев и гостей города в честь участия делегации Архангельской области в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это грандиозное событие в мире молодёжи. В нём примут участие более 20 000 человек из более чем 150 стран мира. Делегация Архангельской области насчитывает более 200 человек. Сейчас инициативные и творческие молодые северяне, прошедшие специальный отбор, активно готовятся к поездке.

Автор: dvinalander
17 0
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Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков
Общество | Новости раздела
 
Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков
Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков
Первый в истории областного центра фестиваль фейерверков состоялся на площади Мира. Он прошел в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов.
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