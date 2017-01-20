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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Первый оздоровительный детский сад с соляной комнатой появится в Архангельске

Уже с 1 февраля в столице Поморья заработает первый в областном центре оздоровительный детский сад – семейный центр «Радость». Проект местных предпринимателей находится на сопровождении корпорации развития Архангельской области.

Инициативу поддержали в региональном министерстве образования и науки, а также в министерстве экономического развития Архангельской области.

Сейчас инициаторы проекта завершают ремонтные работы в помещении, в котором разместятся до 40 воспитанников и персонал будущего детского сада. Услугами учреждения смогут воспользоваться дети от 1,5 до 6 лет. Кроме того, планируется открытие фитнес-курсов для родителей, а для школьников – оздоровительного детского лагеря.

«Мы уже более десяти лет занимаемся созданием частных детских садов в Архангельске и видим, что сегодня детям требуется более углубленная забота об их здоровье. Наша цель – снизить количество простудных заболеваний и укрепить иммунитет малышей. Воспитанники будут регулярно посещать современную соляную комнату, проходить курс ежемесячного лечебного массажа, регулярно употреблять кислородные коктейли», - отметила инициатор проекта Ирина Оберюхтина.

Также в детском учреждении появится возможность проходить закаливающие процедуры а время физической активности малышей будет увеличено, в сравнении с обычными детскими садами.

«Очень важно, чтобы с самого начала в семьи внедрялись принципы здорового образа жизни. При этом, наш оздоровительный комплекс поможет объединить родителей и их детей не только на основе совместного занятия спортом, но и при проведении культурно-познавательных и развлекательных мероприятий», - подчеркнула инициатор.

Также стоит отметить, что «Радость» станет первым частным детским садом Архангельска, в котором не только занимаются присмотром и уходом за детьми, но и будут предоставлять образовательные услуги и возможность заниматься спортом. Такой подход позволит получить малышам качественное дошкольное образование и комплексную подготовку к школе.

На данный момент, предприниматели ведут поиски дополнительного финансирования для дальнейшего развития оздоровительного детского сада. Корпорация развития Архангельской области призывает инвесторов нашего региона поддержать этот перспективный проект.

  
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просмотров: 185
дата: 20.01.17 | 13:22
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