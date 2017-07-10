Первый водный фестиваль в Архангельске завершится речным флешмобом

Первый фестиваль водных видов спорта и отдыха «Город на реке» пройдёт на центральном пляже Архангельска уже в ближайшую субботу. Организаторы обещают насыщенную программу и атмосферу, наполненную адреналином и весельем.

Меньше недели осталось до старта водного фестиваля «Город на реке». Гостей ждет нереально заводная, наполненная адреналином и весельем атмосфера, множество интересного и неожиданного.



Фестиваль «Город на реке» начнется в первой половине дня и завершится водным флешмобом, в котором могут принять участие все желающие. Главное условие - наличие любого водного транспорта, будь то гидроцикл, катер или надувная лодка. Организаторы ждут заявок

В ходе фестиваля запланированы также конкурсы, тест-драйвы, развлечения для детей и взрослых. Безопасность будут обеспечивать специалисты ГИМС и спасатели.

Программа фестиваля:

11:00 — начало выступления;

12:00 — выступление профессиональных гимнастов на батутах;

12:00 — выступление рок коллективов Schoolofrock;

13:00 — показательные выступления вейкбордистов, кайтсерферов;

14:00 — выступление рок коллективов Schoolofrock;

15:00 — открытие гонок, установление мирового рекорда по вейкбордингу;

15:30 — гонки гидроциклов;

17:00 — гонки катеров;

18:30 — выступление рок коллективов Schoolofrock;

19:30 — парад, закрытие фестиваля.