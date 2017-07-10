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Общество | Главные новости

Первый водный фестиваль в Архангельске завершится речным флешмобом

сегодня 23:44
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Первый фестиваль водных видов спорта и отдыха «Город на реке» пройдёт на центральном пляже Архангельска уже в ближайшую субботу. Организаторы обещают насыщенную программу и атмосферу, наполненную адреналином и весельем.
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Фото: sanatatur.ru

Меньше недели осталось до старта водного фестиваля «Город на реке». Гостей ждет нереально заводная, наполненная адреналином и весельем атмосфера, множество интересного и неожиданного.

Фестиваль «Город на реке» начнется в первой половине дня и завершится водным флешмобом, в котором могут принять участие все желающие. Главное условие - наличие любого водного транспорта, будь то гидроцикл, катер или надувная лодка. Организаторы ждут заявок 

В ходе фестиваля запланированы также конкурсы, тест-драйвы, развлечения для детей и взрослых. Безопасность будут обеспечивать специалисты ГИМС и спасатели.

Программа фестиваля:
11:00 — начало выступления;
12:00 — выступление профессиональных гимнастов на батутах;
12:00 — выступление рок коллективов Schoolofrock;
13:00 — показательные выступления вейкбордистов, кайтсерферов;
14:00 — выступление рок коллективов Schoolofrock;
15:00 — открытие гонок, установление мирового рекорда по вейкбордингу;
15:30 — гонки гидроциклов;
17:00 — гонки катеров;
18:30 — выступление рок коллективов Schoolofrock;
19:30 — парад, закрытие фестиваля.

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Первый водный фестиваль в Архангельске завершится речным флешмобом
Первый водный фестиваль в Архангельске завершится речным флешмобом
Первый фестиваль водных видов спорта и отдыха «Город на реке» пройдёт на центральном пляже Архангельска уже в ближайшую субботу. Организаторы обещают насыщенную программу и атмосферу, наполненную адреналином и весельем.
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