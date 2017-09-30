Пинежский аферист через соцсеть выманил деньги у 16 жителей Поморья

Известно, что преступник воспользовался тем, что ранее страница с таким названием уже существовала и получила хорошие отзывы клиентов.Аферист представлялся вымышленным именем и размещал на странице документы другого человека. В так называемом интернет-магазине товары были выставлены по явно заниженной цене. Человек заходил на страницу, делал заказ, после чего мошенник созванивался с ним или отправлял сообщение о необходимости заранее оплатить товар, перечислив деньги на электронный счет или телефонный номер.В результате, никакого товара клиент не получал, а деньги аферист присваивал. Таким образом, он обманывал людей с марта по ноябрь 2016 года. Среди пострадавших как мужчины, так и женщины разных возрастов не только из Архангельска, но и из различных районов области: Няндомского, Онежского, Плесецкого, Пинежского и других.Следователями были собраны доказательства причастности преступника к совершению 16 эпизодов мошенничеств. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.