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Общество | Главные новости

Пинежский аферист через соцсеть выманил деньги у 16 жителей Поморья

сегодня 16:02
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30-летний житель Архангельской области создал в одной из популярных социальных сетей группу по продаже автозапчастей для обмана потенциальных клиентов. Теперь он предстанет перед судом.
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Фото: wedia-group.com
Известно, что преступник воспользовался тем, что ранее страница с таким названием уже существовала и получила хорошие отзывы клиентов.
 
Аферист представлялся вымышленным именем и размещал на странице документы другого человека. В так называемом интернет-магазине товары были выставлены по явно заниженной цене. Человек заходил на страницу, делал заказ, после чего мошенник созванивался с ним или отправлял сообщение о необходимости заранее оплатить товар, перечислив деньги на электронный счет или телефонный номер.
 
В результате, никакого товара клиент не получал, а деньги аферист присваивал. Таким образом, он обманывал людей с марта по ноябрь 2016 года. Среди пострадавших как мужчины, так и женщины разных возрастов не только из Архангельска, но и из различных районов области: Няндомского, Онежского, Плесецкого, Пинежского и других.
 
Следователями были собраны доказательства причастности преступника к совершению 16 эпизодов мошенничеств. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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