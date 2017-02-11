Журналисты сайта Griffon
посмотрли, как различаются алкогольные предпочтения россиян по регионам — где покупают больше всего пива, водки, вина и шампанского. Для этого были рассчитаны подушевые показатели по данным Росстата о совершеннолетнем населении по состоянию на 1 января 2016 года и сведениям о количестве проданного алкоголя за январь-сентябрь 2016 года.
Архангельская область оказалась на четвертом месте по покупке жителями вина и на седьмой строчке по преобретению водки.
Согласно данным Росстата, в 2016 году в России было продано 10 млрд 675 млн литров спиртных напитков.
19:23