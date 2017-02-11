наверх
Новости Архангельска
11 февраля, суббота 19:50
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
10.02.17
В Архангельске открыли первое почтовое мини-отделение
98
10.02.17
«Почтамаркет» выпустил первый каталог 2017 года с товарами к 23 февраля и 8 марта
91
10.02.17
Году экологии в России посвящается
84
10.02.17
Купить квартиру в новостройке стало проще и дешевле
83
10.02.17
В День российской науки глава Новодвинска вручил именые стипендии
76
10.02.17
Более 5 тысяч учащихся области ознакомились с основами пенсионной грамотности
73
10.02.17
Молодёжная экологическая организация ЭТАС ищет координаторов Экобатла
69
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Пиву и шампанскому жители Архангельской области предпочитают вино и водку

Поморье оказалось в десятке регионов, жители которых употребляют больше всего вина и водки. Так, по данным Росстата, в 2016 году в регионе на каждого человека пришлось по 5, 57 литра напитка Богов и 9, 14 литра горячительного напитка.
Журналисты сайта Griffon посмотрли, как различаются алкогольные предпочтения россиян по регионам — где покупают больше всего пива, водки, вина и шампанского. Для этого были рассчитаны подушевые показатели по данным Росстата о совершеннолетнем населении по состоянию на 1 января 2016 года и сведениям о количестве проданного алкоголя за январь-сентябрь 2016 года.

Архангельская область оказалась на четвертом месте по покупке жителями вина и на седьмой строчке по преобретению водки. 

Согласно данным Росстата, в 2016 году в России было продано 10 млрд 675 млн литров спиртных напитков. 
 
версия для печати
  
просмотров: 101
дата: 11.02.17 | 18:40
комментариев: 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Напиток богов- нектар. А не портвейн "Три топора" или "Солнцедар". :)
11.02.17
19:23
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080