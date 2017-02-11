Архангельск: Общество

фото, видео с места события Пиву и шампанскому жители Архангельской области предпочитают вино и водку Поморье оказалось в десятке регионов, жители которых употребляют больше всего вина и водки. Так, по данным Росстата, в 2016 году в регионе на каждого человека пришлось по 5, 57 литра напитка Богов и 9, 14 литра горячительного напитка.



Архангельская область оказалась на четвертом месте по покупке жителями вина и на седьмой строчке по преобретению водки.



Согласно данным Росстата, в 2016 году в России было продано 10 млрд 675 млн литров спиртных напитков. Журналисты сайта Griffon посмотрли, как различаются алкогольные предпочтения россиян по регионам — где покупают больше всего пива, водки, вина и шампанского. Для этого были рассчитаны подушевые показатели по данным Росстата о совершеннолетнем населении по состоянию на 1 января 2016 года и сведениям о количестве проданного алкоголя за январь-сентябрь 2016 года.Архангельская область оказалась на четвертом месте по покупке жителями вина и на седьмой строчке по преобретению водки. версия для печати просмотров: 101

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