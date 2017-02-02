Сообщение о нетрезвом водителе легковушки поступило в полицию Архангельска рано утром 31 января. Вскоре шофер был задержан в Соломбале, однако далее остановки машины дело не зашло: нарушитель закрыл двери и отказался общаться со служителями закона.

Владелец автомобиля «Датсун» пересел на пассажирское сиденье, заблокировал двери и отказался проходить медицинское освидетельствование. Для извлечения мужчины полицейские были вынуждены разбить окно, передает пресс-служба областной госавтоинспекции.



39-летний архангелогородец находился в автомобиле вместе с собакой. По его словам, с 6 утра он уже успел выпить 2 бутылки водки.

Сейчас любителю пьяной езды придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч и расстаться с водительскими правами за срок до двух лет.