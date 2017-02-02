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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Для извлечения запершегося в машине автопьяницы полицейским пришлось разбить стекло

Сообщение о нетрезвом водителе легковушки поступило в полицию Архангельска рано утром 31 января. Вскоре шофер был задержан в Соломбале, однако далее остановки машины дело не зашло: нарушитель закрыл двери и отказался общаться со служителями закона.

Владелец автомобиля «Датсун» пересел на пассажирское сиденье, заблокировал двери и отказался проходить медицинское освидетельствование. Для извлечения мужчины полицейские были вынуждены разбить окно, передает пресс-служба областной госавтоинспекции.

39-летний архангелогородец находился в автомобиле вместе с собакой. По его словам, с 6 утра он уже успел выпить 2 бутылки водки.

Сейчас любителю пьяной езды придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч и расстаться с водительскими правами за срок до двух лет. 

  
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просмотров: 782
дата: 02.02.17 | 17:42
комментариев: 4
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Лучший комментарий
Boater (1)
Так может собака за рулем была? Собаку проверили?
02.02.17
17:59
   
+3
Комментарии пользователей
Василий П. (4)
а чего запрещено в автомобиле пить с собакой? а с кошкой можно?
02.02.17
20:36
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Солнышко К. (2)
А собаку куда дели ?
02.02.17
19:38
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Boater (1)
Так может собака за рулем была? Собаку проверили?
02.02.17
17:59
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить   +3
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