Пластиковый рис, или региональная «угадайка»

Роспотребнадзор проверит информации из нескольких регионов страны, о том, что в некоторых магазинах продают рис, сделанный «из пластика». Примечательно, что конкретные регионы не названы.

Надзорное ведомство в своем официальном сообщении на сайте информирует о том, что по факту изучения видеосообщений в соцсетях о ненадлежащем качестве продаваемого риса, уже «проводятся контрольно-надзорные мероприятия».По данным «Российской газеты», Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации и в случае подтверждения слухов обращаться непосредственно в соответствующие территориальные органы.