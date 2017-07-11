Платежные документы «Архэнергосбыт» выдаются в пунктах обслуживания клиентов
сегодня 14:12
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Потребители электрической энергии - юридические и физические лица - могут получать расчетно-платежные документы в дополнительных пунктах обслуживания клиентов ПАО «Архэнергосбыт».
Для удобства потребителей пункты обслуживания клиентов ПАО «Архэнергосбыт» работают и открыты в ТЦ «Титаник» (ул. Советская, 32) и в ТЦ «Вертикаль» (пр. Московский, 49).
Для получения платежных документов за электроэнергию в указанных пунктах потребителям необходимо обратиться в Архангельское межрайонное отделение (пр-т Ломоносова, 250, корп. 2, e-mail: amro@amro.ru) с соответствующим заявлением. В указанных пунктах обслуживания потребители могут произвести оплату электроэнергии.