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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Плесецкая колония, «прославившая» Архангельскую область в Европе, закрыта

Заключенный архангельской колонии отсудил у российских властей почти 11 тысяч евро за непригодные условия содержания. Официальная информация о решении Европейского суда в региональное управление тюремного ведомства еще не поступала.
Как нам пояснили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области, исправительное учреждение - колония №22 - ликвидирована в августе 2013 года. Условия же содержания заключенных в исправительных колониях находятся под постоянным контролем руководства УФСИН. Их соответствие требованиям действующего законодательства проверяется надзорными органами. 

Европейский суд выявил нарушения третьей статьи Европейской конвенции о защите прав человека (запрет пыток и жестокого обращения). Со слов мужчины, в одном узком бараке проживали 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными. Еду подавали в грязной посуде, а из умывальника текла только холодная вода.
 
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просмотров: 1558
дата: 13.02.17 | 18:11
комментариев: 3
1 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (3)
Я живу в ужаснейших условиях-у меня и холодная вода не течёт. Приходится таскать с колонки.А узкий барак-это как? Где расписаны габариты-узкий, нормальный или широкий? За что посадили-то, хоть бы просветили...
13.02.17
23:44
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Boater (1)
Эти лица нетрадиционной ориентации в ЕСПЧ не знают, что у нас в жилых домах не везде горячая вода из крана течет. А жалобщику просто баранину не дали халяльную, чем причинили страдания (он сам писал). Пусть скажет спасибо, что дубинку в очко не засунули, как одному на днях в Париже.
13.02.17
18:16
+
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