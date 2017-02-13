Заключенный архангельской колонии отсудил у российских властей почти 11 тысяч евро за непригодные условия содержания. Официальная информация о решении Европейского суда в региональное управление тюремного ведомства еще не поступала.

Европейский суд выявил нарушения третьей статьи Европейской конвенции о защите прав человека (запрет пыток и жестокого обращения).

, в одном узком бараке проживали 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными. Еду подавали в грязной посуде, а из умывальника текла только холодная вода.

Как нам пояснили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области, исправительное учреждение - колония №22 - ликвидирована в августе 2013 года. Условия же содержания заключенных в исправительных колониях находятся под постоянным контролем руководства УФСИН. Их соответствие требованиям действующего законодательства проверяется надзорными органами.