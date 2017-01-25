Очаг пожара находился в районе потолка. Огнем частично повреждена кровля, само одноэтажное кирпичное здание осталось целым. Предположительная причина пожара – недостаток конструкции отопительной печи, - сообщает
arh112.ru.
Любопытно, что название кафе соответствует имени героя древнегреческого мифа. Напомним, Фаэтон выпросил у своего отца Гелиоса позволение править солнечной колесницей, но его упряжка погубила его: кони неумелого возницы отклонились от курса и приблизились к земле, отчего та загорелась. Боги сразили Фаэтона молнией.