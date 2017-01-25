Архангельск: Общество

фото, видео с места события Плесецкое кафе «Фаэтон» постигла участь тезки из древнегреческого мифа Поговорку "как корабль назовешь, так он и поплывет" можно отнести и к названию погоревшего на улице Юбилейной заведению общепита. Возгорание заметили сотрудники заведения, когда утром пришли на работу.



Любопытно, что название кафе соответствует имени героя древнегреческого мифа. Напомним, Фаэтон выпросил у своего отца Гелиоса позволение править солнечной колесницей, но его упряжка погубила его: кони неумелого возницы отклонились от курса и приблизились к земле, отчего та загорелась. Боги сразили Фаэтона молнией. Очаг пожара находился в районе потолка. Огнем частично повреждена кровля, само одноэтажное кирпичное здание осталось целым. Предположительная причина пожара – недостаток конструкции отопительной печи, - сообщает arh112.ru.Любопытно, что название кафе соответствует имени героя древнегреческого мифа. Напомним, Фаэтон выпросил у своего отца Гелиоса позволение править солнечной колесницей, но его упряжка погубила его: кони неумелого возницы отклонились от курса и приблизились к земле, отчего та загорелась. Боги сразили Фаэтона молнией. версия для печати просмотров: 54

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