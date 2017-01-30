14 февраля в Архангельске стартует первый в истории региона чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы Поморья». Соревнования соберут студентов техникумов и колледжей.

Турнир будет проходить по пяти направлениям: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах.

Напомним, WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. На сегодня в этом движении участвуют 77 субъектов страны, среди которых и Архангельская область.

Площадкой для проведения практических соревнований выбран областной Дом молодёжи. Уже закуплено всё необходимое оборудование, которое соответствует мировым стандартам.