По делу банды Шаманина завершилось формирование коллегии присяжных заседателей

Накануне подошло к концу формирование коллегии присяжных заседателей, которое проходило в течение двух месяцев. 12 основных и 23 запасных судей факта принесли присягу и избрали старшину коллегии.

На скамье подсудимых находятся 23 человека. Следствие считает, что все они входили в банду, которую в 2012 году создал и возглавлял Олег Шаманин. Рэкетиры в течение нескольких лет собирали «дань» с местных предпринимателей. На суде их защиту осуществляют 24 адвоката. В числе потерпевших – свыше 70 человек, а уголовное дело насчитывает 538 томов.

12 декабря завершилось формирование коллегии присяжных заседателей, куда вошли 12 основных и 23 запасных судей факта. Они уже принесли присягу и избрали старшину коллегии.

6 января 2018 года суд с участием присяжных перейдет к судебному следствию, включающему исследование представленных сторонами доказательств.