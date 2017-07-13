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Общество | Главные новости

По требованию архангельской прокуратуры прекращены полномочия двух депутатов

сегодня 11:38
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Народные избранники муниципальных образований Приморского района не отчитались о своих доходах.
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Фото: Hibiny.com

Приморской межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции установлены факты неисполнения требований закона о предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 г. депутатами Советов депутатов МО «Островное» Копаневой Г. и МО «Боброво-Лявленское» Авдоновой Н.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором председателям Советов депутатов внесены представления об устранении нарушений закона, которые удовлетворены, полномочия депутатов Копаневой и Авдоновой досрочно прекращены.

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