Почем рыбка? В Архангельске проверили торговцев морепродуктов «с ящиков»

Продавцы быстренько убирают товар, а вот предъявить документы, подтверждающие качество продукции, отказываются. Сотрудники городского управления торговли и услуг населению напомнили, что место для продажи продовольственными товарами должно быть оборудовано соответствующе. Штраф за торговлю без документов – от 500 рублей, при повторном нарушении – от 1000 рублей.Правонарушителям не раз предлагали перебраться на Центральный рынок, где можно создать соответствующие условия для торговли рыбой даже на улице, но идти туда они не хотят, ведь это - дополнительные траты на аренду, на оборудование. Кроме того, место, где они обосновались сейчас, проходное, а значит, выручка больше.К слову, для удобства горожан, который привыкли покупать рыбу именно здесь, рядом с Воскресенской, 95 поставлен торговый тонар с рыбной продукцией, в котором есть весы, холодильники, а у продавцов - медицинские книжки и документы на товар. Нужно понимать, что, покупая на улице рыбу «с ящиков», покупатели рискуют не только кошельком (обвесы на «карманных весах – привычное дело), но и собственным здоровьем, потому что рыба может быть заражена – уличный товар никто не проверяет.