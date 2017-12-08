Почем зачет? Еще один нечистый на руку преподаватель попался в Архангельске
сегодня 10:18
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На этот раз мздоимцем оказался сотрудник Северного государственного медицинского университета. Женщина поставила ряду студентов хорошие оценки по экзамену за вознаграждение от 3 до 5 тысяч рублей.
Инцидент произошел в мае-июне 2016 года. Преподаватель дисциплины не дала объективную оценку уровня знаний студентов и за деньги поставила им отметки.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в региональном следственном управлении СКР.
Напомним, что в начале ноября появилась информация о доценте-взяточнике
из САФУ. Преподаватель за 34 тысячи рублей поставил зачет группе студентов-первокурсников.