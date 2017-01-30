В юбилейный день рождения его лично поздравили друзья и коллеги. Гости пожелали почётному юбиляру поддержки друзей, любви родных, счастья, здоровья и долгих лет жизни.

Весь жизненный путь Бориса Матвеевича, его биографические вехи, являются убедительным свидетельством высокого профессионализма и трудолюбия именинника. Неоценим его личный вклад в становление градообразующего предприятия Новодвинска – Архангельского ЦБК и развитие всей целлюлозно-бумажной отрасли страны.



Борис Матвеевич принимал непосредственное участие в установке, наладке и пуске в эксплуатацию сложнейшего и уникального оборудования основных производств Архангельского ЦБК. Юбиляр получил 47 государственных авторских свидетельств за производственные изобретения. Со своими новаторскими разработками участвовал в выставке достижений народного хозяйства, где не раз награждался медалями.

Исследовательские и научные работы Бориса Ценципера, изданные в виде брошюр и информационных листов для многих инженеров страны стали практическим пособием в работе. Исключительно уважаемого профессионала, честного и ответственного человека, Бориса Матвеевича четырежды избирали депутатом городского Совета.

За трудовые заслуги Борис Матвеевич Ценципер награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, удостоен звания «Лучший рационализатор РСФСР» и «Лучший изобретатель лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР». Звание «Почетный гражданин Новодвинска» ему присвоено в 2002 году.