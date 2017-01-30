наверх
Новости Архангельска
30 января, понедельник 18:00
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
231
27.01.17
Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января!
134
29.01.17
Сквозь бури и лёд: краткие итоги работы российских рыбопромышленников за 2016 год
85
29.01.17
Участницы коллектива «Дивованье» награждены Почетным знаком святой Татианы
74
24.01.17
На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершают последний этаж
63
27.01.17
К концу 2017 года в России будет работать 200 магазинов детских игрушек TOY. RU
59
27.01.17
Архангелогородцам предлагают показать настоящую русскую «зимнюю удаль»
58
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Почётный житель Новодвинска Борис Ценципер отметил 85-летие

В юбилейный день рождения его лично поздравили друзья и коллеги. Гости пожелали почётному юбиляру поддержки друзей, любви родных, счастья, здоровья и долгих лет жизни.

Весь жизненный путь Бориса Матвеевича, его биографические вехи, являются убедительным свидетельством высокого профессионализма и трудолюбия именинника. Неоценим его личный вклад в становление градообразующего предприятия Новодвинска – Архангельского ЦБК и развитие всей целлюлозно-бумажной отрасли страны.

Борис Матвеевич принимал непосредственное участие в установке, наладке и пуске в эксплуатацию сложнейшего и уникального оборудования основных производств Архангельского ЦБК. Юбиляр получил 47 государственных авторских свидетельств за производственные изобретения. Со своими новаторскими разработками участвовал в выставке достижений народного хозяйства, где не раз награждался медалями.

Исследовательские и научные работы Бориса Ценципера, изданные в виде брошюр и информационных листов для многих инженеров страны стали практическим пособием в работе. Исключительно уважаемого профессионала, честного и ответственного человека, Бориса Матвеевича четырежды избирали депутатом городского Совета.

За трудовые заслуги Борис Матвеевич Ценципер награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, удостоен звания «Лучший рационализатор РСФСР» и «Лучший изобретатель лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР». Звание «Почетный гражданин Новодвинска» ему присвоено в 2002 году.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Нина С.
просмотров: 123
дата: 30.01.17 | 17:00
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080