Почти 500 кг огурцов собрали осужденные воспитательной колонии под Архангельском

Это стало возможным благодаря функционированию теплицы круглогодичного действия площадью 100 квадратных метров, которая имеется в колонии с конца прошлого года.

Несовершеннолетние, отбывающие наказание в спецучреждении на территории поселка Талаги, получают навыки по ведению сельского хозяйства.

За эту посевную кампанию овощеводами собрано почти 500 кг огурцов и более 370 кг зеленого лука. С этой целью в прошлом году в спецучреждении была сооружена теплица площадью 100 квадратных метров. Здесь воспитанники выращивают овощи и зелень. За это время они уже не раз снимали урожай, который дополняет их ежедневное меню. Кроме того, в теплице подростки учились выращивать тюльпаны. Навыки по ведению сельского хозяйства ребята получают в профессиональном училище: за прошедший учебный год 12 из них получили профессию "Цветовод" и 28 освоили специальность "Овощевод".

В настоящее время осваивать навыки по ведению сельского хозяйства начала еще одна группа овощеводов в количестве 10 человек. Курс обучения рассчитан на 2,5 месяца. На следующий год в учреждении обещают расширить перечень выращиваемых культур.