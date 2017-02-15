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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Почти каждый второй желающий сменить работу житель Поморья готов к переезду

Аналитики выяснили, куда готовы переехать ради желаемой работы жители региона, а также узнали, специалисты из каких городов, напротив, выбирают для трудоустройства Архангельскую область.

За период с начала 2017 года 46% соискателей из Архангельской области указали в резюме возможность переезда. В начале 2016 года переезд рассматривали 37% сотрудников из Архангельской области, - сообщает hh.ru.

В ТОП городов, которые работники чаще всего указывали в качестве приоритетных для переезда, вошли: Санкт-Петербург (16% от всех других городов, которые были указаны в резюме) и Москва (10%). Также сотрудники Архангельской области рассматривали для трудовой миграции Ярославль и Краснодар.

Ряд российских соискателей, наоборот, отметили возможность переезда в Архангельскую область. Больше всего среди них петербуржцев (10% от общего количества соискателей, указавших в резюме данный регион в качестве приоритетного для переезда) и москвичей (9%). Также чаще других выражали готовность переехать в Поморье ради трудоустройства работники из Волгограда, Уфы, Тольятти и Петрозаводска.

Что касается желающих уехать из региона, среди лидеров наиболее мобильных профессиональных областей можно выделить специалистов из сфер «Продажи» (14%), «Производство» (11%), «Начало карьеры» (8%). Еще по 7% приходится на представителей «ИТ, телеком» и топ-менеджмента.

Переехать в Архангельскую область, в основном, хотят работники производственной сферы (16%), топ-менеджеры (14%), специалисты в области строительства (11%), а также информационных технологий и телекоммуникаций, продаж, добычи сырья (по 7%).

  
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просмотров: 170
дата: 15.02.17 | 10:34
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