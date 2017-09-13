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Общество | Главные новости

Почти пять тысяч заболевших ОРВИ зарегистрировано за неделю в Архангельской области

вчера 14:59
315 1
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начинают еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Пока эпидемический порог ниже на 29,1%.
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Фото: Dvinatoday.ru

По данным ведомства, в Архангельске за прошедшую неделю зарегистрировано 2046 случаев заболевания ОРВИ, в том числе у детей – 1377. Показатель заболеваемости ОРВИ всего населения составил 57,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 26%. С диагнозом ОРВИ госпитализировано 26 человек, в том числе детей – 22.

В целом по региону зарегистрировано 4936 случаев заболевания ОРВИ, в том числе у детей – 3297. Показатель заболеваемости всего населения составил 43,7 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 29,1%.

Специалисты рекомендуют своевременно позаботиться о своем здоровье и сделать прививку против гриппа. Вакцинация позволяет снизить заболеваемость гриппом, среди заболевших уменьшить тяжесть и длительность заболевания, а также риск развития осложнений и летальных исходов. 

В медицинские организации региона вакцина против гриппа уже поступила. При отсутствии противопоказаний прививку можно сделать в государственных медицинских организациях по месту жительства.

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naprimer
14.09.17
00:58
Осталось совсем немного, чтобы побить печальный анти-рекорд по заболевшим, ещё с неделю не включить отопление
 
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Почти пять тысяч заболевших ОРВИ зарегистрировано за неделю в Архангельской области
Почти пять тысяч заболевших ОРВИ зарегистрировано за неделю в Архангельской области
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начинают еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Пока эпидемический порог ниже на 29,1%.
вчера 14:59
316 1
naprimer: Осталось совсем немного, чтобы побить печальный анти-рекорд по заболевшим, ещё с неделю...
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