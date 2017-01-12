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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Подавшие иск соловецкие чиновники проигнорировали судебные заседания в Архангельске

После завершения предварительных слушаний в суде журналисты News29 пообщались с гидом и блогером Олегом Кодолой, которого соловецкие чиновники обвиняют в разглашении сведений личного характера и нанесении морального вреда.
В ходе разговора с экскурсоводом выяснилось, что скандальное видео было снято в 2015 году. Его сделал банщик «Соловки-отеля». Он включил камеру, когда речь зашла о «дележке» Соловков. Люди, заснятые в ролике, за бутылочкой пива договаривались о монополизации туристических потоков. К слову, камера была установлена для обеспечения безопасности в комнате отдыха. Банщик решил передать эту видеозапись блогеру.
 
Со слов предпринимателя, он долго не использовал эту запись - ну, посидели пьяные мужики, пообсуждали что-то. Видео почти год пролежало в столе. «Когда чиновники начали подтверждать высказанные в бане намерения реальными действиями (сооружение забора у причала Хета, перекрытие береговой линии, блокирование доступа предпринимателям), я выложил информацию в Сеть в виде расшифровки записи и фрагмента видео с целью предостережения», пояснил News29 Олег Кодола. Однако чиновники не восприняли эту информацию: забор был установлен.

«Жалоба в прокуратуру по поводу информации в ролике не возымела эффекта - надзорный орган не нашел состава преступления, - заявил блогер. - Сейчас картина выглядит иначе: есть ролик, где два чиновника говорят о сговоре с целью совершения неправомерных действий, затем они реализуют задуманное, устанавливая забор, незаконность которого в свою очередь подтверждается реакцией прокуратуры».
 
Как и сегодня утром, на дневное заседание ни заявители, ни их представители не явились. Рассмотрение дела о защите чести и достоинства отложено. Сам Кодола полагает, что судебные разбирательства по 137-ой статье, скорее всего, будут перенесены на Соловки.

News29 продолжит следить за событиями.
  
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просмотров: 230
дата: 12.01.17 | 22:45
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