наверх
Новости Архангельска
19 января, четверг 11:00
$59.50
63.28
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.01.17
Архангельский крематорий установил колумбарий
534
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
113
17.01.17
Глава «Россетей» оценил готовность архангельских энергетиков
111
17.01.17
Итальянский язык! Начинается новый модуль в группе В1!
86
17.01.17
На стройплощадке ЖК «Шоколад» в Северодвинске бетонируют ростверк фундамента
82
13.01.17
Северодвинск догоняет Архангельск по темпам строительства коммерческого жилья
59
13.01.17
На ЖК «Империал» холдинга «Аквилон-Инвест» монтируют вентилируемый фасад
46
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Подготовку к ЕГЭ обсудят с помощью высоких технологий родители выпускников Поморья

19 января в 18:00 в режиме видеоконференцсвязи начнётся масштабное областное собрание, на которое приглашаются родители одиннадцатиклассников школ Архангельской области.

В центре внимания встречи с руководством регионального министерства образования и науки окажутся вопросы подготовки и проведения ЕГЭ-2017. В центре внимания встречи с руководством регионального министерства образования и науки окажутся вопросы подготовки и проведения ЕГЭ-2017.  

На встрече будут обсуждаться новации в государственной итоговой аттестации выпускников школ. Стоит отметить, что кардинальных изменений в правилах проведения ЕГЭ нет. Но всё же существуют нюансы, которые необходимо знать одиннадцатиклассникам и родителям, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Например, продолжительность ЕГЭ про биологии будет увеличена на полчаса до 210 минут.

Список школ, которые с помощью технологии цифрового образовательного кольца будут подключены к работе областного родительского собрания:

  • СОШ №14 (г. Архангельск)

  • СОШ №3 (Вельский район)

  • Верхнетоемская СОШ (Верхнетоемский район)

  • Ильинская СОШ (Вилегодский район)

  • Березниковская СОШ (Виноградовский район)

  • Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением математики (Каргопольский район)

  • Коношская средняя общеобразовательная школа (Коношский район)

  • СОШ №3 (г. Коряжма)

  • СОШ №5 (г. Коряжма)

  • Общеобразовательный лицей №3 (г. Котлас)

  • СОШ №2 (г. Котлас)

  • Приводинская СОШ (Котласский район)

  • Сольвычегодская СОШ (Котласский район)

  • Красноборская средняя общеобразовательная школа (Красноборский район)

  • Яренская средняя общеобразовательная школа (Ленский район)

  • Лешуконская СОШ (Лешуконский район)

  • Мезенская средняя общеобразовательная школа (Мезенский район)

  • Средняя общеобразовательная школа № 4 (г. Мирный)

  • СОШ № 2 (г. Новодвинск)

  • Средняя общеобразовательная школа №3 (Няндомский район)

  • СОШ №7 (Няндомский район)

  • Няндомский железнодорожный колледж (Няндомский район)

  • СОШ №4 г.Онеги (Онежский район)

  • Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118 (Пинежский район)

  • Плесецкая средняя общеобразовательная школа (Плесецкий район)

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: minobr
просмотров: 154
дата: 19.01.17 | 09:37
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080