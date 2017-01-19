В центре внимания встречи с руководством регионального министерства образования и науки окажутся вопросы подготовки и проведения ЕГЭ-2017. В центре внимания встречи с руководством регионального министерства образования и науки окажутся вопросы подготовки и проведения ЕГЭ-2017.
– На встрече будут обсуждаться новации в государственной итоговой аттестации выпускников школ. Стоит отметить, что кардинальных изменений в правилах проведения ЕГЭ нет. Но всё же существуют нюансы, которые необходимо знать одиннадцатиклассникам и родителям, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Например, продолжительность ЕГЭ про биологии будет увеличена на полчаса до 210 минут.
Список школ, которые с помощью технологии цифрового образовательного кольца будут подключены к работе областного родительского собрания:
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СОШ №14 (г. Архангельск)
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СОШ №3 (Вельский район)
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Верхнетоемская СОШ (Верхнетоемский район)
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Ильинская СОШ (Вилегодский район)
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Березниковская СОШ (Виноградовский район)
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Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением математики (Каргопольский район)
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Коношская средняя общеобразовательная школа (Коношский район)
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СОШ №3 (г. Коряжма)
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СОШ №5 (г. Коряжма)
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Общеобразовательный лицей №3 (г. Котлас)
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СОШ №2 (г. Котлас)
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Приводинская СОШ (Котласский район)
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Сольвычегодская СОШ (Котласский район)
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Красноборская средняя общеобразовательная школа (Красноборский район)
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Яренская средняя общеобразовательная школа (Ленский район)
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Лешуконская СОШ (Лешуконский район)
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Мезенская средняя общеобразовательная школа (Мезенский район)
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Средняя общеобразовательная школа № 4 (г. Мирный)
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СОШ № 2 (г. Новодвинск)
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Средняя общеобразовательная школа №3 (Няндомский район)
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СОШ №7 (Няндомский район)
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Няндомский железнодорожный колледж (Няндомский район)
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СОШ №4 г.Онеги (Онежский район)
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Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118 (Пинежский район)
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Плесецкая средняя общеобразовательная школа (Плесецкий район)