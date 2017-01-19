19 января в 18:00 в режиме видеоконференцсвязи начнётся масштабное областное собрание, на которое приглашаются родители одиннадцатиклассников школ Архангельской области.

В центре внимания встречи с руководством регионального министерства образования и науки окажутся вопросы подготовки и проведения ЕГЭ-2017. В центре внимания встречи с руководством регионального министерства образования и науки окажутся вопросы подготовки и проведения ЕГЭ-2017.



– На встрече будут обсуждаться новации в государственной итоговой аттестации выпускников школ. Стоит отметить, что кардинальных изменений в правилах проведения ЕГЭ нет. Но всё же существуют нюансы, которые необходимо знать одиннадцатиклассникам и родителям, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Например, продолжительность ЕГЭ про биологии будет увеличена на полчаса до 210 минут.

Список школ, которые с помощью технологии цифрового образовательного кольца будут подключены к работе областного родительского собрания: