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Общество | Главные новости

Подпольную плантацию конопли обнаружили полицейские вблизи жд-воказала Архангельска

сегодня 17:30
128 1
«Чудо-шкаф» и 22 куста конопли сотрудники транспортной полиции нашли в одном из боксов расположенного поблизости гаражно-строительного кооператива.
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Двое молодых людей решили выращивать растения прямо в гараже, неподалеку от ж/д станции «Архангельск – город». На оперативном видео видно, как в одном из боксов наркодельцами была организована скрытая плантация по выращиванию конопли.

Процесс был поставлен на поток: архангелогородцы высеивали семена, выращивали их, производили полив и подкормку удобрениями и «снимали урожай».
 
В ходе обыска у граждан, возраст которых колеблется от 27 до 29 лет, изъяты кусты конопли, семена и спецоборудование. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 
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Vadimych
13.07.17
18:03
Будущим агрономам Мальцевым крылья подрезали. На взлёте. )
 
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Подпольную плантацию конопли обнаружили полицейские вблизи жд-воказала Архангельска
Подпольную плантацию конопли обнаружили полицейские вблизи жд-воказала Архангельска
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