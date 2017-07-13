Подпольную плантацию конопли обнаружили полицейские вблизи жд-воказала Архангельска

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Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Двое молодых людей решили выращивать растения прямо в гараже, неподалеку от ж/д станции «Архангельск – город». На оперативном видео видно, как в одном из боксов наркодельцами была организована скрытая плантация по выращиванию конопли.Процесс был поставлен на поток: архангелогородцы высеивали семена, выращивали их, производили полив и подкормку удобрениями иснимали урожайВ ходе обыска у граждан, возраст которых колеблется от 27 до 29 лет, изъяты кусты конопли, семена и спецоборудование. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.