Подпольную плантацию конопли обнаружили полицейские вблизи жд-воказала Архангельска
сегодня 17:30
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«Чудо-шкаф» и 22 куста конопли сотрудники транспортной полиции нашли в одном из боксов расположенного поблизости гаражно-строительного кооператива.
Двое молодых людей решили выращивать растения прямо в гараже, неподалеку от ж/д станции «Архангельск – город». На оперативном видео видно, как в одном из боксов наркодельцами была организована скрытая плантация по выращиванию конопли.
Процесс был поставлен на поток: архангелогородцы высеивали семена, выращивали их, производили полив и подкормку удобрениями и «
снимали урожай»
.
В ходе обыска у граждан, возраст которых колеблется от 27 до 29 лет, изъяты кусты конопли, семена и спецоборудование. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
18:03