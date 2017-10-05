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Общество | Главные новости

Подрядчик намерен завершить работы по обустройству рябиновой аллеи раньше срока

сегодня 10:51
59 0
В Архангельске продолжается благоустройство новой парковой зоны вдоль стадиона «Динамо». Работы на будущей рябиновой аллее идут с опережением графика.
 
 
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Фото: arhcity.ru
Фото: arhcity.ru
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Напомним, эта территория была включена в программу по формированию комфортной городской среды дополнительно благодаря экономии, образовавшейся в ходе торгов по другим объектам.

В скором времени здесь появятся два пешеходных тротуара, скамейки, новое освещение, а также будут высажены более 100 саженцев рябины. Сейчас рабочие завершили выторфовку территории, сняли старый асфальт и произвели демонтаж поребриков, началась установка бортового камня. Силами «Архкомхоза» восстанавливается дренажно-ливневая система, которая раньше в этом месте практически не работала.

По контракту срок окончания благоустройства – 15 ноября. Работы капитального характера планируется завершить к 25 октября. К этому времени не успеют сделать лишь освещение. Руководитель компании-подрядчика сообщил, что увидеть освещенную аллею архангелогородцы смогут в начале ноября.


 

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