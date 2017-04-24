Администрацией Архангельска была проведена конкурсная процедура, по итогам которой заключен муниципальный контракт с ЗАО «АГСУМ» на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог Архангельска в 2017 году. Объем выделенного финансирования составляет 36,3 млн. руб.
С 25 апреля подрядчик приступил выполнению контракта. В первую очередь ремонт осуществляется на тех участках проезжей части, по которым поступили жалобы общественности и предписания ГИБДД, а также предложения Общероссийского народного фронта в Архангельской области.
Ремонт в первую очередь планируется произвести на наиболее интенсивных для движения автотранспорта улицах:
- ул. Воскресенская от пр. Советских Космонавтов до ул. Дзержинского
- пр. Московский от пр. Обводный канал до ул. Галушина
- пр. Дзержинского от ул. Смольный Буян до ул.
- пр. Обводный канал от ул. Смольный Буян до ул. Гагарина
- ул. Гагарина от пр. Дзержинского до здания Швейной фабрики (обе полосы движения)
- ул. Комсомольская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал
- пр. Троицкий от ул. Суворова до ул. Гагарина
- ул. Дачная от пр. Ленинградский до Окружного шоссе
- ул. Валявкина от пр. Никольский до подъема на Кузнечевский мост
- ул. Советская от ул. Мещерского до ул. Терехина
- ул. Победы на всем протяжении
- Маймаксанское шоссе на всем протяжении
- ул. Поморская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал
- маршрут движения автобуса №3: ул. Дежневцев, ул. Дрейера, ул. Нахимова, ул. Вычегодская, Гипсовая гора
- ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный Завод
- ул. Матросова от ул. Цигломенской до М-8.