Основные работы по ремонту дорожного покрытия приходятся на конец апреля и май, когда при наступлении положительных средних температур воздуха подрядные организации подключают дополнительные мощности, а именно запускаются асфальтобетонные заводы.

Администрацией Архангельска была проведена конкурсная процедура, по итогам которой заключен муниципальный контракт с ЗАО «АГСУМ» на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог Архангельска в 2017 году. Объем выделенного финансирования составляет 36,3 млн. руб.

С 25 апреля подрядчик приступил выполнению контракта. В первую очередь ремонт осуществляется на тех участках проезжей части, по которым поступили жалобы общественности и предписания ГИБДД, а также предложения Общероссийского народного фронта в Архангельской области.

Ремонт в первую очередь планируется произвести на наиболее интенсивных для движения автотранспорта улицах:

- ул. Воскресенская от пр. Советских Космонавтов до ул. Дзержинского

- пр. Московский от пр. Обводный канал до ул. Галушина

- пр. Дзержинского от ул. Смольный Буян до ул.

- пр. Обводный канал от ул. Смольный Буян до ул. Гагарина

- ул. Гагарина от пр. Дзержинского до здания Швейной фабрики (обе полосы движения)

- ул. Комсомольская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал

- пр. Троицкий от ул. Суворова до ул. Гагарина

- ул. Дачная от пр. Ленинградский до Окружного шоссе

- ул. Валявкина от пр. Никольский до подъема на Кузнечевский мост

- ул. Советская от ул. Мещерского до ул. Терехина

- ул. Победы на всем протяжении

- Маймаксанское шоссе на всем протяжении

- ул. Поморская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал

- маршрут движения автобуса №3: ул. Дежневцев, ул. Дрейера, ул. Нахимова, ул. Вычегодская, Гипсовая гора

- ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный Завод

- ул. Матросова от ул. Цигломенской до М-8.