Инициатива провести товарищеский матч принадлежит руководству учреждения совместно с председателем Попечительского Совета при Архангельской воспитательной колонии Александром Дятловым и спортивным фондом "Согласие".
- Благодаря Попечительскому совету подростки имеют возможность выезжать за пределы колонии, таким образом, мы им показываем другую сторону жизни, - отметил начальник Архангельской воспитательной колонии Денис Скородумов.
Определить сильнейших и получить заряд позитивного настроения всем участникам матча предстояло за два периода по пятнадцать минут. Соперники воспитанников вначале взяли на себя инициативу и открыли счет. Пропущенный мяч заставил подростков сконцентрироваться и дал команде боевой настрой. Воспитанники колонии не отчаивались и упорно шли к победе. В итоге удача оказалась на их стороне. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды Архангельской воспитательной колонии.
- Такие игры призваны не только привить любовь к спорту и здоровому образу жизни, но и свидетельствуют о том, что ребята, однажды оступившись и очутившись в колонии, не отвергнуты обществом, - подчеркнул председатель Попечительского совета при АВК Александр Дятлов.
12:17
11:54