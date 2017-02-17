наверх
Новости Архангельска
17 февраля, пятница 12:18
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.02.17
Клуб ценителей Италии и итальянского языка в Архангельске!
232
16.02.17
Краболовы привередничают
103
16.02.17
День семейного отдыха в Коковинке
98
15.02.17
Более 100 участников зарегистрировались на «Проектный завод» в Архангельске
95
15.02.17
В Каргополе впервые за последние 20 лет возрождена хоккейная команда «Энергетик»
81
16.02.17
«Титан-Щит»: 18 лет надежной охраны
78
15.02.17
На Поморском стройфоруме разберут сложные вопросы при сделках с недвижимостью
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Подростки архангельской колонии обыграли спортсменов епархии в футбольном турнире

В этот раз площадкой для проведения матча стало футбольное поле спортивного комплекса "Норд Арена". Такой шанс дается не всем отбывающим наказание в талажской колонии, а только тем, кто стремится изменить себя и встал на путь исправления.
Инициатива провести товарищеский матч принадлежит руководству учреждения совместно с председателем Попечительского Совета при Архангельской воспитательной колонии Александром Дятловым и спортивным фондом "Согласие". 

- Благодаря Попечительскому совету подростки имеют возможность выезжать за пределы  колонии, таким образом, мы им показываем другую сторону жизни, - отметил  начальник Архангельской воспитательной колонии Денис Скородумов.

Определить сильнейших и получить заряд позитивного настроения всем участникам матча предстояло за два периода по пятнадцать минут. Соперники воспитанников вначале взяли на себя инициативу и открыли счет. Пропущенный мяч заставил подростков сконцентрироваться и дал команде боевой настрой. Воспитанники колонии не отчаивались и упорно шли к победе. В итоге удача оказалась на их стороне. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды Архангельской воспитательной колонии.  

- Такие игры призваны не только привить любовь к спорту и  здоровому  образу жизни, но и свидетельствуют о том, что ребята, однажды оступившись и очутившись в колонии, не отвергнуты обществом, - подчеркнул председатель Попечительского совета при АВК Александр Дятлов.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: u29
просмотров: 70
дата: 17.02.17 | 11:38
комментариев: 4
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Сергей С. (4)
Еще Иисус говорил: "Не так радуются на Небесах десяти праведникам, как одному раскаявшемуся грешнику".
17.02.17
12:17
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
Что, Б-г болел не за епархию а за грешников?
17.02.17
11:54
+
показать 2  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080