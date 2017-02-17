Архангельск: Общество

фото, видео с места события Подростки архангельской колонии обыграли спортсменов епархии в футбольном турнире В этот раз площадкой для проведения матча стало футбольное поле спортивного комплекса "Норд Арена". Такой шанс дается не всем отбывающим наказание в талажской колонии, а только тем, кто стремится изменить себя и встал на путь исправления. Инициатива провести товарищеский матч принадлежит руководству учреждения совместно с председателем Попечительского Совета при Архангельской воспитательной колонии Александром Дятловым и спортивным фондом "Согласие".



- Благодаря Попечительскому совету подростки имеют возможность выезжать за пределы колонии, таким образом, мы им показываем другую сторону жизни, - отметил начальник Архангельской воспитательной колонии Денис Скородумов.



Определить сильнейших и получить заряд позитивного настроения всем участникам матча предстояло за два периода по пятнадцать минут. Соперники воспитанников вначале взяли на себя инициативу и открыли счет. Пропущенный мяч заставил подростков сконцентрироваться и дал команде боевой настрой. Воспитанники колонии не отчаивались и упорно шли к победе. В итоге удача оказалась на их стороне. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды Архангельской воспитательной колонии.



- Такие игры призваны не только привить любовь к спорту и здоровому образу жизни, но и свидетельствуют о том, что ребята, однажды оступившись и очутившись в колонии, не отвергнуты обществом, - подчеркнул председатель Попечительского совета при АВК Александр Дятлов.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: u29 просмотров: 70

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: cavigalfootball.com Фотография из 1 | закрыть