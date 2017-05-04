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Архангельск: Общество

     

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Поиск вакансий вызывает почти у половины архангелогородцев сильнейший стресс

По данным исследования, в котором приняли участие 763 жителя Архангельска, большинство горожан переживают из-за долгих поисков работы и низких зарплат.
Сайт по поиску работы Зарплата.ру провел опрос, чтобы выяснить с каким настроением горожане ищут работу.

По результатам исследования стало понятно, что самым эффективным способом для поиска работы архангелогородцы считают сайты с вакансиями – в этом уверены 60% опрошенных. 34% уверены в том, что положительный результат принесут поиски через друзей, знакомых или родственников. 4% готовы довериться центрам занятости, а 2% - газетным объявлениям.

С каким настроением ищут работу горожане? Почти половина респондентов (47%) признались, что во время поиска работы переживают и волнуются. У каждого шестого архангелогородца этот процесс вызывает сильный стресс. Почти треть опрошенных спокойно относятся к смене рабочего места, 4% – испытывают приятное волнение, а еще 3% – полны сил и вдохновения.

Исследователи заинтересовались, какие же причины заставляют архангелогородцев переживать сильнее всего во время поиска работы. 42% горожан тревожатся из-за низких зарплат, указанных в интересных для них вакансиях. Еще 29% сетуют на малое количество предложений. Четверть опрошенных опасаются нарваться на мошенников, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив. 43% горожан переживают, что слишком долго не могут найти работу, а 26% боятся, что их уже вообще никуда не возьмут.

Любопытно, что 20% горожан начали испытывать волнение еще до начала поиска работы, а в процессе неуверенность стала только больше. Большинство же опрошенных (44%) начали переживать вместе с тем, как приступили к просмотру вакансий.
  
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просмотров: 162
дата: 04.05.17 | 10:23
комментариев: 3
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Комментарии пользователей
Владимир С. (3)
Искать работу и устроится на работу с МРОТ =7500р через Арх. центр занятости это годы жизни на ветер.
04.05.17
11:09
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PrizraK (2)
Самое забавное (судя по этим исследованиям): "...4% готовы доверится центрам занятости..."! А главстерхи пищат с трибун и экранов "несмотря на кризис уровень безработицы НЕ РАСТЁТ"!
04.05.17
10:53
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Vadimych (1)
Нашим исследователям лавры британских учёных спать не дают?
04.05.17
10:39
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