Архангельск: Общество

фото, видео с места события Поиск вакансий вызывает почти у половины архангелогородцев сильнейший стресс По данным исследования, в котором приняли участие 763 жителя Архангельска, большинство горожан переживают из-за долгих поисков работы и низких зарплат.



По результатам исследования стало понятно, что самым эффективным способом для поиска работы архангелогородцы считают сайты с вакансиями – в этом уверены 60% опрошенных. 34% уверены в том, что положительный результат принесут поиски через друзей, знакомых или родственников. 4% готовы довериться центрам занятости, а 2% - газетным объявлениям.



С каким настроением ищут работу горожане? Почти половина респондентов (47%) признались, что во время поиска работы переживают и волнуются. У каждого шестого архангелогородца этот процесс вызывает сильный стресс. Почти треть опрошенных спокойно относятся к смене рабочего места, 4% – испытывают приятное волнение, а еще 3% – полны сил и вдохновения.



Исследователи заинтересовались, какие же причины заставляют архангелогородцев переживать сильнее всего во время поиска работы. 42% горожан тревожатся из-за низких зарплат, указанных в интересных для них вакансиях. Еще 29% сетуют на малое количество предложений. Четверть опрошенных опасаются нарваться на мошенников, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив. 43% горожан переживают, что слишком долго не могут найти работу, а 26% боятся, что их уже вообще никуда не возьмут.



Любопытно, что 20% горожан начали испытывать волнение еще до начала поиска работы, а в процессе неуверенность стала только больше. Большинство же опрошенных (44%) начали переживать вместе с тем, как приступили к просмотру вакансий.

Сайт по поиску работы Зарплата.ру провел опрос, чтобы выяснить с каким настроением горожане ищут работу.По результатам исследования стало понятно, что самым эффективным способом для поиска работы архангелогородцы считают сайты с вакансиями – в этом уверены 60% опрошенных. 34% уверены в том, что положительный результат принесут поиски через друзей, знакомых или родственников. 4% готовы довериться центрам занятости, а 2% - газетным объявлениям.С каким настроением ищут работу горожане? Почти половина респондентов (47%) признались, что во время поиска работы переживают и волнуются. У каждого шестого архангелогородца этот процесс вызывает сильный стресс. Почти треть опрошенных спокойно относятся к смене рабочего места, 4% – испытывают приятное волнение, а еще 3% – полны сил и вдохновения.Исследователи заинтересовались, какие же причины заставляют архангелогородцев переживать сильнее всего во время поиска работы. 42% горожан тревожатся из-за низких зарплат, указанных в интересных для них вакансиях. Еще 29% сетуют на малое количество предложений. Четверть опрошенных опасаются нарваться на мошенников, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив. 43% горожан переживают, что слишком долго не могут найти работу, а 26% боятся, что их уже вообще никуда не возьмут.Любопытно, что 20% горожан начали испытывать волнение еще до начала поиска работы, а в процессе неуверенность стала только больше. Большинство же опрошенных (44%) начали переживать вместе с тем, как приступили к просмотру вакансий. версия для печати просмотров: 162

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: top54.city Фотография из 1 | закрыть