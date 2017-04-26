Кресло попавшегося на 50-процентном «откате» руководителя муниципального информационно-издательского центра Ольги Козиковой занял Олег Кузнецов.

Напомним, данное муниципальное издательство выпускает газету «Архангельск — город воинской славы», которая распространяется бесплатно в учреждениях социальной сферы и киосках «Роспечать».

Директор учреждения Ольга Козикова была задержана при получении денег 14 апреля. Известно, что она требовала от предпринимателя в качестве взятки 50% от суммы заключенного с ним договора на распространение городской газеты.

Как стало известно News29 из собственных источников, на её место назначен Олег Кузнецов. Он долгое время занимал должность заместителя главного редактора газеты «Архангельск — город воинской славы», а затем работал в холдинге «АТК-Медиа».