Архангельск: Общество

фото, видео с места события Пока в Архангельске решали судьбу «Запада», в Мурманске создавали подлодку-музей Подводный крейсер К-3 «Ленинский комсомол» после переоборудования силами судоремонтного завода «Нерпа» планируют установить на вечную стоянку рядом с музеем-ледоколом «Ленин», как часть культурно-исторического наследия России.



Напомним, в Архангельске до сих пор пустует место, где некогда располагалась печально известная шхуна «Запад». Долгое время общественность дискутировала с властями относительно будущего почти полностью уничтоженного ураганом и несколькими пожарами деревянного судна. Высказывались предложения заменить остатки шхуны на



В итоге, несмотря на мнение активистов-общественников, областным Минкультом принято решение установить на Красной пристани точную копию «Запада». Спуск субмарины на воду намечен на февраль текущего года. После этого будет подготовлен проект музеефикации первого советского подводного атомохода «Ленинский комсомол».Напомним, в Архангельске до сих пор пустует место, где некогда располагалась печально известная шхуна «Запад». Долгое время общественность дискутировала с властями относительно будущего почти полностью уничтоженного ураганом и несколькими пожарами деревянного судна. Высказывались предложения заменить остатки шхуны на буксир "Энтузиаст" , прошедший войну.В итоге, несмотря на мнение активистов-общественников, областным Минкультом принято решение установить на Красной пристани точную копию «Запада». версия для печати просмотров: 519

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