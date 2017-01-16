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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Пока в Архангельске решали судьбу «Запада», в Мурманске создавали подлодку-музей

Подводный крейсер К-3 «Ленинский комсомол» после переоборудования силами судоремонтного завода «Нерпа» планируют установить на вечную стоянку рядом с музеем-ледоколом «Ленин», как часть культурно-исторического наследия России.
Спуск субмарины на воду намечен на февраль текущего года. После этого будет подготовлен проект музеефикации первого советского подводного атомохода «Ленинский комсомол».

Напомним, в Архангельске до сих пор пустует место, где некогда располагалась печально известная шхуна «Запад». Долгое время общественность дискутировала с властями относительно будущего почти полностью уничтоженного ураганом и несколькими пожарами деревянного судна. Высказывались предложения заменить остатки шхуны на буксир "Энтузиаст", прошедший войну.

В итоге, несмотря на мнение активистов-общественников, областным Минкультом принято решение установить на Красной пристани точную копию «Запада».
 
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просмотров: 519
дата: 16.01.17 | 21:32
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Так то ж Мурманск, а не "ворота в Арктику" (Архангельск). Там много чего есть, чего нет и не 6удет у нас. Чего у них нет, так это: мадам-"Пожарная машина", сенатор-эксмэрХ и тд.
16.01.17
23:37
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