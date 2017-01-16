Спуск субмарины на воду намечен на февраль текущего года. После этого будет подготовлен проект музеефикации первого советского подводного атомохода «Ленинский комсомол».
Напомним, в Архангельске до сих пор пустует место, где некогда располагалась печально известная шхуна «Запад». Долгое время общественность дискутировала с властями относительно будущего почти полностью уничтоженного ураганом и несколькими пожарами деревянного судна. Высказывались предложения заменить остатки шхуны на буксир "Энтузиаст"
, прошедший войну.
В итоге, несмотря на мнение активистов-общественников, областным Минкультом принято решение установить на Красной пристани точную копию «Запада».
23:37