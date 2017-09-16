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Общество | Главные новости

Показательную операцию на сердце провели в Архангельске пензенские кардиохирурги

сегодня 16:01
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Трапсапекальное протезирование аортального клапана было сделано в рамках проходящего в столице Поморья I конгресса сердечно-сосудистых хирургов и специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.
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Операция интересна тем, что клапан, который был поставлен пациенту c пороком сердца, произведён на территории России. При его изготовлении применены долговечные синтетические материалы.

Все прошло по плану, сама процедура установки сумммарно заняла минут семь, – рассказал проводивший операцию главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Пензы Владлен Базылев.

Кардиохирурги совместно с рентгенхирургами через небольшой разрез в области верхушки сердца установили клапан на работающем сердце. Операция проходила при содействии архангельских медиков, в дальнейшем планируется внедрять эту методику и в нашем регионе, пояснили в областном минздраве.

Данный метод – шанс на излечение для возрастных пациентов с приобретёнными пороками сердца, которым крайне рискованно выполнять традиционные открытые операции.

По словам специалистов, реабилитация после миниинвазивных операций на сердце проходит хорошо. Уже на третий день пациенты могут вставать.

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Показательную операцию на сердце провели в Архангельске пензенские кардиохирурги
Показательную операцию на сердце провели в Архангельске пензенские кардиохирурги
Трапсапекальное протезирование аортального клапана было сделано в рамках проходящего в столице Поморья I конгресса сердечно-сосудистых хирургов и специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.
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