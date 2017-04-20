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Архангельск: Общество

     

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Покупателям путевок на российские курорты могут возвращать до 120 тысяч рублей

С соответствующей инициативой выступил комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании Мнздрава по развитию санаторного-курортного комплекса страны.

Сенатор Игорь Фомин рассказал «Известиям», что Совет Федерации внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

Налоговый вычет сейчас включает в себя только расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости всей путевки. Согласно самой системе, желающий получить компенсацию части расходов на лечение, обучение или образование подает заявление в налоговую, а она позже возвращает часть средств из суммы подоходного налога.

Как отметил Фомин, введение налогового вычета на стоимость путевок внутри России может существенно увеличить объем туристического рынка РФ.

— Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса, является увеличение платежеспособного спроса, — объяснил Игорь Фомин смысл своего предложения.

Эксперты согласились с мнением, что внесение стоимости внутрироссийских путевок в налоговые вычеты сможет привлечь больше клиентов на курорты.

  
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просмотров: 842
дата: 20.04.17 | 10:01
комментариев: 1
1 1
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Комментарии пользователей
Владимир С. (1)
Смысл и бессмысленность существует только там, где есть мысль. Пока человек думает об этом, появляется смысл или наоборот жизнь теряет смысл. Нет мыслей - нет и проблем с этим вопросом.
20.04.17
10:15
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