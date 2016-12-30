наверх
Новости Архангельска
01 января, воскресенье 05:00
$60.66
63.81
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
29.12.16
Встречайте Новый 2017 год вместе с развлекательным комплексом М33
124
28.12.16
Погода ударит по минтаю?
111
30.12.16
Исправление кадастровых ошибок в сведениях о границах земельных участков
110
30.12.16
Архангелогородец рассчитался с долгом только после применения принудительных мер
110
29.12.16
На жилом комплексе «Альфа» холдинга «Аквилон-Инвест» ведется кладка стен 9-х этажей
103
30.12.16
Председатель областного Собрания поздравил северян с новогодними праздниками
101
29.12.16
Старшеклассники Архангельской области посетили вузы Санкт-Петербурга
95
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Полицейские выманили с балкона архангельской многоэтажки 45-летнего суицидника

Около полуночи в доме №24 на улице Бадигина архангелогородец закрылся на балконе восьмого этажа, сел на край перил с явным намерением спрыгнуть вниз. До этого он заявил родителям, которые находились с ним в квартире, что вскроет себе вены.
На место происшествия прибыл патруль полиции, но попасть на балкон они не могли и обратились в областную службу спасения с просьбой о содействии.
 
Спасатели выехали на улицу Бадигина, но до их прибытия сотрудники полиции смогли уговорить мужчину открыть дверь на балкон. Архангелогородца увели в комнату. Он успел сделать несколько порезов на руках, но неглубоких. Пострадавший был передан медикам скорой помощи для госпитализации. 
  
версия для печати
  
просмотров: 1141
дата: 30.12.16 | 12:46
комментариев: 4
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Василий И. (4)
Явно больной. Текст отличается от фото - лестница до 8 этажа не поднималась.
31.12.16
09:32
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (3)
Из-за нескольких порезов, штоле, госпитализировали? Или в дурку?
30.12.16
17:17
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Boater (1)
В 45 лет выносить мозг родителям ... не знаю, не знаю.
30.12.16
13:39
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить   +1
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080