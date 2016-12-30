Около полуночи в доме №24 на улице Бадигина архангелогородец закрылся на балконе восьмого этажа, сел на край перил с явным намерением спрыгнуть вниз. До этого он заявил родителям, которые находились с ним в квартире, что вскроет себе вены.

На место происшествия прибыл патруль полиции, но попасть на балкон они не могли и обратились в областную службу спасения с просьбой о содействии.



Спасатели выехали на улицу Бадигина, но до их прибытия сотрудники полиции смогли уговорить мужчину открыть дверь на балкон. Архангелогородца увели в комнату. Он успел сделать несколько порезов на руках, но неглубоких. Пострадавший был передан медикам скорой помощи для госпитализации.

