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Общество | Главные новости

Полторы тысячи сирот ждут своего жилья в Архангельской области

сегодня 17:56
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На очередной сессии облсобрания депутаты ознакомились с информацией регионального правительства о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим 18-летнего возраста.
 
 
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Фото: zab.ru

Докладчиком выступил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Котлов, который заявил, что сегодня в Архангельской области жильем необеспеченны порядка полутора тысяч таких детей. Затем слово взял депутат фракции ЛДПР Сергей Пивков, который зачитал одно из пришедших депутатам от ЛДПР писем:

«Я сирота, мне должны дать жилье по решению суда двухлетней давности. Я писала жалобы в опеку, местную администрацию, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, в приемную Президента, губернатору... Везде присылают отписки, мол, ждите. Потрачены огромные средства на услуги юристов, но все бесполезно. В феврале этого года у меня родился сын. Из-за того, что у меня нет прописки, были проблемы с выпиской из роддома. Без прописки меня не берут на нормальную работу, не могу встать на учет по безработице и получать пособия и родовые. Нам негде жить! Приходится снимать квартиру, что становится настоящим испытанием для нашего скромного бюджета. На мои жалобы как-то ответили, что я могу потребовать возмещение ущерба. Но в администрации мне отказали, а затем еще и отказали предоставить мне письменный отказ из-за чего я все еще не могу подать на них в суд. Я не знаю, что делать дальше, помогите нам, пожалуйста!».

– Подобных историй в регионе почти полторы тысячи, – отметил депутат от ЛДПР Сергей Пивков. – Полторы тысячи тяжелых, почти поломанных судеб, а те проблемы, которые отмечены в пояснительной записке, как возникающие при обеспечении жильем детей-сирот, трудно назвать совсем уж непреодолимыми. На этом фоне особенно контрастно смотрится таблица освоения муниципальными образованиями Архангельской области средств областного и федерального бюджетов на приобретение жилья детям-сиротам за истекший период 2017 года, согласно которой процент освоения денежных средств в некоторых районах вообще находится на нулевой отметке. Что это такое, саботаж или местная безграмотность? В любом случае с этими вопросами нужно разбираться, поэтому мы с коллегами по фракции поддержали проект решения, где рекомендовали правительству усилить контроль над муниципальными образованиями. Также в планах увеличить объемы финансирования на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – резюмировал депутат Пивков.

Автор: sapivkov.ru
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Полторы тысячи сирот ждут своего жилья в Архангельской области
Полторы тысячи сирот ждут своего жилья в Архангельской области
На очередной сессии облсобрания депутаты ознакомились с информацией регионального правительства о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим 18-летнего возраста.
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