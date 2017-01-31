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Архангельск: Общество

     

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Получающий за решеткой депутатские выплаты Савкин избежал коррупционных штрафов

Архангельский областной суд отменил назначенное бывшему профсоюзному лидеру Александру Савкину дополнительное наказание в виде трехмиллионного штрафа, поскольку решение об этом судом первой инстанции не было мотивировано.

Вступил в законную силу первый приговор Онежского городского суда в отношении экс-профбосса, депутата Архангельского областного Собрания Александра Савкина.

Этим же приговором осуждены предприниматель Сергей Трухин и два финансиста профсоюзных организаций: Лидия Матяш и Марина Мошникова, которые являлись пособниками Александра Савкина.

Напомним, Александр Савкин признан виновным в мошенничестве и коммерческом подкупе. Онежский городской суд приговорил Савкина к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 3 млн. 200 тыс. рублей. Остальным осужденным суд назначил условное наказание.

13 января 2017 года Архангельский областной суд огласил апелляционное определение, принятое по результатам рассмотрения жалоб и представления на приговор суда первой инстанции. 

В итоге приговор был изменен в части удовлетворения заявленных по делу гражданских исков о взыскании причиненного вреда в солидарном порядке с Савкина и его пособников. Согласно новому решению Архангельского областного суда, взыскивать причиненный вред (свыше 2,7 млн рублей) будут только с Савкина. Причина - допущенные процессуальные нарушения. Кроме того, суд отменил назначенное Савкину дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку данное решение в приговоре суда не было мотивировано.

"Суд первой инстанции не указал, по каким причинам пришел к выводу о необходимости назначения дополнительного наказания, не являющегося обязательным, - пояснили News29 в пресс-службе Архангельского областного суда. 

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд также учел наличие на иждивении у Савкина малолетних детей и признание им вины.

Таким образом, приговор по первому коррупционному делу Савкина теперь вступил в законную силу. Но есть ещё второй приговор, оглашённый в декабре 2016 года: за растрату профсредств 8-летний бывшему профсоюзному лидеру был увеличен еще на один год.

Примечательно, что избежавший коррупционных штрафов профактивист, все это время входил в число народных избранников, получавших 20-тысячное денежное довольствие за работу в качестве депутата регионального парламента. При том, что с момента своего ареста Савкин не присутствовал ни на одном из заседаний облсобрания. Такой финансовой поддержки от государства Савкин лишится, когда у него не будет депутатских полномочий. 

  
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дата: 31.01.17 | 18:01
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