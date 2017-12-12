Полвека прослужат трубы напорного коллектора в Северном округе Архангельска

Более 5 миллионов рублей потратил «Водоканал» на 600 метров напорного коллектора, по которому проходят стоки на очистные сооружения Соломбальского ЦБК. В ходе работ была использована новая для Архангельска технология укладки канализационной сети – из полиэтиленовых труб, срок службы которых 50 лет.

В этом году это уже второй объект, который восстановлен «Водоканалом» таким способом без привлечения сторонних подрядчиков. В сентябре было заменено 450 метров (10% от общей протяженности) одной «ветки» напорного коллектора из микрорайона «Затон». Это позволило восстановить прохождение стоков через центральные очистные сооружения, до этого канализация стекала прямо в реку Исакогорка.

В планах «Водоканала» на следующий год – замена коллекторного участка в районе Гидролизного завода протяженностью 1,5 километра. На 2019 года запланирована замена напорного коллектора из микрорайона «Талаги».