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Общество | Главные новости

Поморье и Норвегия: сохраняя традиции и открывая новые грани сотрудничества

сегодня 17:23
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Сохранение лучших традиций добрососедства и развитие сотрудничества обсудили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.
 
 
 
 
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В ходе визита на поморскую землю норвежская делегация во главе с генконсулом познакомится с жемчужинами культуры региона. Гости уже побывали в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и планируют посещение Соловецкого архипелага.

Но главная цель – участие в центральных мероприятиях деловой и культурной программы Маргаритинской ярмарки, в том числе в российско-норвежской научно-практической конференциии «Организация прибрежного и любительского рыболовства».

«Это очень символично, что вы прибыли в Архангельск в период проведения Маргаритинской ярмарки, отметил, приветствуя почетных гостей, губернатор Игорь Орлов. - Это событие, которое испокон веков объединяет людей, является местом встречи поморов и норвежцев, позволяет сберечь лучшие традиции добрососедства между нашими странами».

Эрик Сведал поздравил Архангельскую область с 80-летним юбилеем, подчеркнув, что Русский Север является приоритетной территорией в рамках развития российско-норвежского сотрудничества.

Стороны нацелены не просто сохранить контакты и проекты в сферах экономики, образования, науки, культуры, экологии и спорта, но и открыть новые грани этого сотрудничества.

Глава региона акцентировал внимание генерального консула на системе преференций, созданной в Архангельской области в целях формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Норвежские гости проявили заинтересованность в развитии проектов в сфере судостроения. В перспективе на территории Поморья возможна организация совместного строительства рыбопромысловых судов, как крупнотоннажных, так и малотоннажных, в которых особенно заинтересованы рыболовецкие колхозы Архангельской области.
Автор: dvinalander
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