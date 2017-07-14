Поморье представило опыт создания семейных клубов на всероссийском форуме

Сотрудники областного Центра поддержки молодой семь» и члены вельского клуба молодой семьи «Неразлучные друзья» приняли участие во Всероссийском форуме молодых семей «Семейный клуб: модели, возможности, перспективы». Участниками мероприятия в Костроме стали более ста семей практически из 50 регионов России.



В течение четырех дней, с 4 по 8 июля, гости форума участвовали в мастер-классах, круглых столах, практических семинарах, панельных дискуссиях, беседовали о семейных ценностях.



Представители центра поддержки молодой семьи поделились своим опытом работы по организации совместной творческой деятельности в семейных коллективах, рассказали о различных формах взаимодействия с семьями Поморья.



В рамках форума были награждены победители всероссийского конкурса молодежных проектов. Молодые семьи и клубы получили гранты в размере ста и двухсот тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

Остальные участники форума, в том числе семья Жилиных из Вельска, получили дипломы и памятные призы.