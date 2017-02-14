Региональный «Центр поддержки молодой семьи» совместно с общественной организацией «Арт-Север» проводит онлайн-конкурс фотографий «Жемчужины Севера». Старт творческому состязанию уже дан.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Поморская краса» (фото, отображающие одновременно образ современной северной женщины и красоту Русского Севера); «Поморская женушка на все руки мастерица» (образ мамы и ребёнка за делом, которое связано с нашим краем, его особенностями и традициями); «В ожидании чуда» (фотографии участниц, ожидающих малыша).

Фотоработы нужно выкладывать в альбоме конкурса в группе «Поморская мама» в социальной сети «ВКонтакте».

— Одна из задач конкурса – популяризация поморских семейных традиций, повышение интереса участниц к самосовершенствованию, творческой реализации своих способностей и талантов, – подчеркнула заместитель директора центра Ольга Миловидова.

Работы принимаются до 8 марта. Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Награждение состоится 11 марта в интеллектуальном центре САФУ (ул. Смольный Буян, д. 1) в день проведения областного конкурса «Поморская мама». Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (8182) 28-69-40.