Жители Архангельской области с SIM-картами Tele2 чаще всего выезжали в Великобританию. Сотовый оператор подвел итоги роуминговой активности абонентов в 2016 году.

Главной тенденцией года стал рост интернет-трафика, который клиенты Tele2 скачали в национальном и зарубежном роуминге.



По итогам 2016 года количество абонентов Tele2, воспользовавшихся услугами национального и международного роуминга, выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%. Число абонентов, путешествующих по России, увеличилось на 15%, а выехавших за границу – уменьшилось на 5%. Абонентов в Архангельской области, выехавших за пределы региона и страны, стало больше на 5%.

Голосовой трафик абонентов Tele2 в роуминге в прошлом году вырос на 30%. При этом компания зафиксировала значительное увеличение продолжительности исходящих вызовов, совершенных абонентами оператора в путешествиях по России: клиенты Tele2 проговорили на 70% минут больше, чем годом ранее. Длительность звонков жителей Архангельской области в национальном роуминге выросла более чем на 20%. Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось на 6%.



Интернет-трафик в поездках по России и за границей увеличился год к году в 8 раз. В национальном роуминге этот показатель вырос в 7,5 раза, а в международном – в 4,5. Архангелогородцы за пределами области скачали в пять раз больше, а в заграничных путешествиях– в 1,9 раза. Активное пользование услугами передачи данных и рост популярности мессенджеров привели к сокращению количества SMS, отправленных в международном роуминге. Их число уменьшилось почти на 20% по сравнению с показателем предыдущего года.



Самыми посещаемыми среди абонентов Tele2 странами стали: Белоруссия, Казахстан, Украина, Финляндия, Испания, Турция, Эстония, Польша, Италия и Азербайджан. Эти страны посетили 58% всех клиентов оператора, выезжавших в прошлом году за границу. По сравнению с 2015 годом наибольший прирост роумеров был зафиксирован в Белоруссии, Украине и Эстонии – их количество удвоилось. Реже абоненты Tele2 стали посещать Казахстан и Турцию. В топ стран среди жителей Архангельской области попали Великобритания, Норвегия, Испания. Традиционно много северяне ездили в Белоруссию, Украину и Финляндию.



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