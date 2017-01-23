В декабре 2016 года сотрудник онежской колонии был остановлен дорожным инспектором за пьяную езду и доставлен в больницу для прохождения медицинского освидетельствования.

Желая избежать наказания, мужчина обратился к своему коллеге — врачу, который работал в учреждении уголовно-исполнительной системы и по совместительству в этой больнице. Доктор согласился помочь своему знакомому. Для этого он провёл осмотр другого человека, который был трезв, и подписал липовый документ, - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Сотрудники госавтоинспекции догадались о подлоге и обратились в прокуратуру. Специалисты надзорного ведомства посмотрели запись с камер видеонаблюдения в больнице. На них и было видно, что осмотр проходили два разных человека. Было возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Следствие продолжается.