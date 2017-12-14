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Общество | Главные новости

Помутнение рассудка довело жителя Плесецкого района до «уголовки»

сегодня 10:16
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Мужчина дерзко ворвался в чужую квартиру в поисках своей сожительницы с любовником. Теперь в отношении жителя Плесецкого района возбуждено уголовное дело.
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Фото: us.www.hellboy2.ru
По версии следствия, 29 ноября ночью пьяный северянин взломал балконную дверь и пролез в квартиру, расположенную в Мирном. Хозяйка жилища проснулась и, обнаружив в своей квартире постороннего мужчину с фонариком, позвонила в полицию.
 
Когда прибыл полицейский, мужчина стал вести себя агрессивно. Размахивая ножом, он стал угрожать участковому. Вскоре мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Проводится следствие.
 
В заявлении о явке с повинной мужчина объяснил свои действия помутнением рассудка из-за чрезмерного употребления алкоголя. Также он пояснил следователю, что пил спиртное в гостях, и ему показалось, что в соседней квартире прячется его сожительница с другим мужчиной, поэтому он туда и проник через балкон, - сообщили в региональном следственном управлении СКР. 
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Помутнение рассудка довело жителя Плесецкого района до «уголовки»
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