Помутнение рассудка довело жителя Плесецкого района до «уголовки»

По версии следствия, 29 ноября ночью пьяный северянин взломал балконную дверь и пролез в квартиру, расположенную в Мирном. Хозяйка жилища проснулась и, обнаружив в своей квартире постороннего мужчину с фонариком, позвонила в полицию.Когда прибыл полицейский, мужчина стал вести себя агрессивно. Размахивая ножом, он стал угрожать участковому. Вскоре мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Проводится следствие.В заявлении о явке с повинной мужчина объяснил свои действия помутнением рассудка из-за чрезмерного употребления алкоголя. Также он пояснил следователю, что пил спиртное в гостях, и ему показалось, что в соседней квартире прячется его сожительница с другим мужчиной, поэтому он туда и проник через балкон, - сообщили в региональном следственном управлении СКР.