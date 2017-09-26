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Общество | Главные новости

Попавший под следствие советник мэра Архангельска выпущен из СИЗО

сегодня 13:10
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На состоявшемся вчера судебном заседании была изменена мера пресечения советнику главы областного центра Ивану Кузнецову, который два месяца назад был задержан по делу о взятке. Сейчас он находится под домашним арестом.
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Чиновник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче взятки в крупном размере должностному лицу за лоббирование интересов коммерческих структур в сфере наружной рекламы.

В качестве меры пресечения в отношении советника главы Архангельска был избран арест. Чиновника на два месяца поместили в СИЗО. По информации News29, полученной из собственных источников, 25 сентября подследственного помощника мэра выпустили из следственного изолятора под домашний арест из-за состояния здоровья.
 
Напомним, что вместе с Кузнецовым 28 июля был задержан депутат городской Думы, рекламщик Константин Яковлев. Причина - та же. Городской парламентарий находится под подпиской о невыезде.  
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