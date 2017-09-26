Попавший под следствие советник мэра Архангельска выпущен из СИЗО
сегодня 13:10
288
0
На состоявшемся вчера судебном заседании была изменена мера пресечения советнику главы областного центра Ивану Кузнецову, который два месяца назад был задержан по делу о взятке. Сейчас он находится под домашним арестом.
Чиновник был задержан
сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче взятки в крупном размере должностному лицу за лоббирование интересов коммерческих структур в сфере наружной рекламы.
В качестве меры пресечения в отношении советника главы Архангельска был избран арест. Чиновника на два месяца поместили в СИЗО
. По информации News29, полученной из собственных источников, 25 сентября подследственного помощника мэра выпустили из следственного изолятора под домашний арест из-за состояния здоровья.
Напомним, что вместе с Кузнецовым 28 июля был задержан депутат городской Думы, рекламщик Константин Яковлев. Причина - та же. Городской парламентарий находится под подпиской о невыезде
.