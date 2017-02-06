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Архангельск: Общество

     

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Попавший под запрет «Форд Фокус» помог погасить долг архангельскому неплательщику

Мужчина, взяв потребительский кредит, не рассчитал свои возможности и перестал вносить ежемесячные платежи. Кредитная организация обратилась в суд, который обязал жителя Архангельска выплатить задолженность по кредиту на 63 тысячи рублей.
Однако, даже наличие судебного решения не заставило должника исполнить свои обязательства. По месту регистрации мужчину заставать не удавалось, на вызовы к судебному приставу он никаким образом не реагировал и на приём не являлся.

В ходе работы по исполнительному производству удалось выяснить, что у мужчины есть машина «Форд Фокус». Приставы воспользовались этим и запретили проведить с ним регистрационных действий.

Узнав об этом, мужчина пришел к приставам и пояснил, что собрался продать машину, но в сделке с регистрацией ему было отказано в связи с наложенным запретом.  
   
Мужчине объяснили, что по законодательству, запрет будет снят в случае полной оплаты задолженности. В этот же день сумма долга в полном объёме была должником оплачена.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: ssp
просмотров: 81
дата: 06.02.17 | 10:37
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