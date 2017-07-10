Попавшийся на взятке строительный чиновник из Нарьян-Мара получил срок и штраф

Новости по теме Строительный чиновник при администрации Ненецкого округа попался на крупной взятке

Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 г.г. должностное лицо вымогало взятку у московской компании в размере более 2,5 млн рублей за подписание актов приемки выполненных работ по государственному контракту на строительство и ввод в эксплуатацию здания «Молодежного центра» в г. Нарьян- Маре.



Напомним, речь идет об Анатолии Волошине. Будучи начальником отдела капитального строительства казенного учреждения НАО «Централизованный стройзаказчик», он получил почти полмиллиона рублей в качестве аванса за свои незаконные действия, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Приговором Нарьян-Марского городского суда ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.