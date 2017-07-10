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Общество | Главные новости

Попавшийся на взятке строительный чиновник из Нарьян-Мара получил срок и штраф

сегодня 10:33
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Начальник отдела капитального строительства казенного учреждения Ненецкого автономного округа признан виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Чиновник решил поживиться на строительстве молодежного центра в окружной столице.
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Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 г.г. должностное лицо вымогало взятку у московской компании в размере более 2,5 млн рублей за подписание актов приемки выполненных работ по государственному контракту на строительство и ввод в эксплуатацию здания «Молодежного центра» в г. Нарьян- Маре.

Напомним, речь идет об Анатолии Волошине. Будучи начальником отдела капитального строительства казенного учреждения НАО «Централизованный стройзаказчик», он получил почти полмиллиона рублей в качестве аванса за свои незаконные действия, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Приговором Нарьян-Марского городского суда ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. 

 

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