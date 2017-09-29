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Общество | Главные новости

Порог долга для запрета выезда за границу увеличен до 30 тысяч рублей

сегодня 15:43
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1 октября 2017 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Теперь минимальная сумма долга, из-за которой должника могут не выпустить за границу увеличивается в три раза.
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Фото: wallpaperscraft.ru

Изменения не коснутся должников следующих категорий: алиментные обязательства, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причинённых преступлением. Для этих требований пороговая сумма останется прежней - 10 тысяч рублей. Таким образом защищаются права наиболее социально уязвимых категорий взыскателей, поскольку в этих случаях пострадавшие лица обычно крайне нуждаются в средствах, и даже небольшие деньги для них являются существенными.

Однако, повышение минимальной суммы долга для запрета выезда за рубеж не означает, что должник, имеющий, например, задолженность в размере 25 тысяч рублей и не предпринимающий мер для её погашения, сможет отдыхать на загрничных курортах. Закон предусматривает, что в случае неисполнения должником по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения возложенных на него обязательств, судебный пристав вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд из страны при сумме задолженности от 10 тысяч рублей.

Также новый закон вносит изменения и в порядок снятия ограничения на выезд за границу. Они предусматривают ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности. Сейчас на получение и проверку информации о погашении задолженности требуется время, в течение которого действие запрета на выезд за границу сохраняется.

Закон вводит механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение после оплаты человеком задолженности по исполнительному документу.

Теперь снять ограничение наравне с судебным приставом, вынесшим постановление, сможет уполномоченный судебный пристав при директоре Федеральной службы судебных приставов. Основанием для снятия запрета на выезд будет служить поручение судебного пристава, вынесшего постановление, при наличии информации об уплате долга в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (система ГИС ГМП).

Уполномоченный судебный пристав при директоре Службы должен будет вынести постановление о снятии ограничения на выезд не позднее дня, следующего за днём размещения в ГИС ГМП информации об уплате долга. Поэтому необходимо вовремя предоставлять судебному приставу подтверждающие уплату долга документы.

Таким образом, после полного погашения задолженности ограничение будет отменено в течение суток с момента размещения информации в ГИС ГМП. Кроме того, гражданину, столкнувшемуся в столичном аэропорту с тем, что он в списке «невыездных», не надо будет возвращаться в свой город для решения проблемы с выездом.

Автор: ssp
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Порог долга для запрета выезда за границу увеличен до 30 тысяч рублей
Порог долга для запрета выезда за границу увеличен до 30 тысяч рублей
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