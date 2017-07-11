После демонтажа радиоактивная зенитка может вернуться в архангельский парк Победы
сегодня 12:32
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Зенитка из сквера Победы обследуется специалистами Беломорской военно-морской базы. Уже известно, что повышенный фон излучает на все оружие, а лишь один его элемент.
Сегодня по просьбе архангельских журналистов директор департамента муниципального имущества городской Администрации Михаил Иконников провел брифинг и рассказал, какие исследования проходит зенитная пушка
из сквера Победы, которая 4 июля была вывезена на базу МЧС в связи с обнаружением повышенного радиационного фона.
- Администрация Архангельска 4 июля оперативно собрала комиссию по делам о чрезвычайных ситуациях, на которой было принято решение обратиться к руководству Беломорской военно-морской базы. Военные специалисты уже обследовали зенитную пушку, в настоящее время они формулируют выводы, и по итогам представят соответствующий акт. Уже известно, что повышенный фон излучает на все оружие, а лишь один его элемент. После его демонтажа зенитка может вернуться в город, поскольку безопасности здоровью горожан она не угрожает, - пояснил Михаил Иконников.
Также представитель Администрации Архангельска пояснил, что городские власти активно сотрудничают со Следственным комитетом, предоставляя все имеющиеся документы на орудие. В частности, в распоряжении департамента имущества есть формуляр пушки, акт о демилитаризации, приказ Министерства обороны о передаче орудия в собственность муниципального образования «Город Архангельск».