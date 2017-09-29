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Общество | Главные новости

Потерянный паспорт довел жительницу Холмогорского района до «уголовки»

сегодня 10:30
183 1
Завершился судебный процесс над 46-летней женщиной, которая в сентябре 2016 года заявила в полицию о краже паспорта. Информация заявительницы не подтвердилась.
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Фото: formulalubvi.com

Жительница Холмогорского района потеряла паспорт. Чтобы избежать административной ответственности, она решила сообщить в полицию о краже документа. По её словам, удостоверение личности у неё украли в автобусе.

Однако в ходе проведенной проверки версия женщины была опровергнута. За ложный донос суд назначил ей 320 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

183 1
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Boater
29.09.17
10:56
Хм, как установили, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий? Ну сказала тетка "Паспорт у меня, НАВЕРНОЕ, в автобусе украли. Рядом мужик какой то странный крутился, все о мой паспорт терся. Примет не помню."
 
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Потерянный паспорт довел жительницу Холмогорского района до «уголовки»
Потерянный паспорт довел жительницу Холмогорского района до «уголовки»
Завершился судебный процесс над 46-летней женщиной, которая в сентябре 2016 года заявила в полицию о краже паспорта. Информация заявительницы не подтвердилась.
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