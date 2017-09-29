Потерянный паспорт довел жительницу Холмогорского района до «уголовки»

Завершился судебный процесс над 46-летней женщиной, которая в сентябре 2016 года заявила в полицию о краже паспорта. Информация заявительницы не подтвердилась.

Жительница Холмогорского района потеряла паспорт. Чтобы избежать административной ответственности, она решила сообщить в полицию о краже документа. По её словам, удостоверение личности у неё украли в автобусе.

Однако в ходе проведенной проверки версия женщины была опровергнута. За ложный донос суд назначил ей 320 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.