Потерянный паспорт довел жительницу Холмогорского района до «уголовки»
сегодня 10:30
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Завершился судебный процесс над 46-летней женщиной, которая в сентябре 2016 года заявила в полицию о краже паспорта. Информация заявительницы не подтвердилась.
Жительница Холмогорского района потеряла паспорт. Чтобы избежать административной ответственности, она решила сообщить в полицию о краже документа. По её словам, удостоверение личности у неё украли в автобусе.
Однако в ходе проведенной проверки версия женщины была опровергнута. За ложный донос суд назначил ей 320 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
10:56